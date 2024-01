“Estoy enamorado y feliz, lo tengo todo”: Jorge Valdivia confesó situación amorosa tras desmentir rumor

El retirado futbolista Jorge “Mago” Valdivia fue hasta su cuenta de Instagram para desmentir un rumor sobre un supuesto “joteo” y, de paso, confesó sentirse feliz y “enamorado”.

“¿Hasta cuándo me arruinan? ¿Hasta cuándo inventan?”, comenzó preguntando en sus historias. “Déjenme en paz. No necesito jotearme a nadie. ¿Qué les importa a ustedes si tengo o no una relación?“, añadió.

A lo anterior, el ex seleccionado de La Roja aprovechó de aclarar su situación sentimental actual: “Estoy enamorado y feliz. No necesito jotearme a nadie, no lo necesito porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado“, sentenció en la red social.

Jorge “Mago” Valdivia: “Déjenme disfrutar mi relación”

“Déjenme disfrutar mi relación, déjenme en paz. No suban o fundamenten con historias o versiones antiguas. (…) Atravieso por el mejor momento de mi vida, enamorado hasta los huesos. Feliz y fiel. No necesito nada porque lo tengo todo“, concluyó.

Las declaraciones de Valdivia se dan en el marco de una publicación realizada la tarde de este martes por el portal de farándula InFama, en la misma plataforma.

Allí, publicaron un mensaje anónimo de un usuario que aseguró que el ex volante habría estado en un conocido bar junto con su hermano. “El jueves el mago se joteó a una amiga en el Candelaria. Andaba con su hermano, los dos full joteo“, dice el texto desementido por el propio involucrado.

Mira la historia de Jorge Valdivia a continuación:





