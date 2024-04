Jorge Valdivia se defiende y desmiente a Daniela Aránguiz “para acabar con las especulaciones”

Este sábado, Jorge Valdivia se defendió respecto de las acusaciones de su expareja, Daniela Aránguiz, en donde lo sindicó como un padre ausente desde el término de su relación.

Al respecto, el exfutbolista también hizo hincapié en que no necesita demostrar nada a sus seguidores en redes sociales, por lo que declinó la posibilidad de exponer su privacidad en dichas plataformas.

Jorge Valdivia desmintió a Daniela Aránguiz

Tras la querella impuesta este viernes por la actual pareja de Valdivia, la diputada Maite Orsini, en contra de Daniela Aránguiz por injurias y calumnias en medios de comunicación, el empresario también se refirió a las acusaciones en su contra.

“Espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia”, señaló Valdivia a Revista Sábado.

Por otra parte, agregó: “Yo no he hecho nada público. No me he defendido en los medios. El comunicado es algo más serio. Yo no me he defendido con historias, con fotos”.

Asimismo, Valdivia declinó exhibir su privacidad como método de defensa ante las acusaciones: “Si salgo el día de mañana con mis hijos a almorzar, no subo fotos con ellos para que la gente diga que soy un buen papá por eso. Yo me siento orgulloso de los hijos que tengo”.

En esa misma línea, expuso: “Cuando se me acusaba de que no daba plata y era un ‘papito corazón’, yo le estaba pagando la licenciatura a mis hijos, la salud y la alimentación. Hoy mi hijo tiene un viaje de gira de estudio y lo pago yo íntegramente. Hace poco le fui a sacar el pasaporte, lo llevé yo”.

Al ser consultado sobre las razones de por qué decidió enfrentar los dichos de su expareja, respondió: “Si hoy lo hago es para acabar de una vez por todas con las especulaciones y que la gente no me diga ‘papito corazón’ sin conocimiento”.

Finalmente, Jorge Valdivia aseguró que sus hijos “son mi prioridad” y aseguró sentirse completamente satisfecho con la persona en la que se ha convertido hoy, incluso en su faceta paterna, así como también reflejó su felicidad por la relación que mantiene con sus hijos.

