Jorge Valdivia lanzó tajante aclaración sobre “cuernos” de Maite Orsini

Jorge Valdivia llamó la atención de sus seguidores tras publicar un polémico comunicado a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram. Y es que en ellas se refirió a los últimos dichos de Daniela Aránguiz.

Resulta que ella aseguró que existiría una infidelidad que tuvo lugar en la relación del “Mago” con la diputada Maite Orsini, comentario que desató varias reacciones en redes sociales y la prensa.

“Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”, indicó.

El descargo del “Mago” Valdivia

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda“, aseguró.

Además, lanzó un directo mensaje a su exesposa: “Sólo te pido que dejes tranquilas a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes”

“Y a los portales, decirles que si van a llamar a alguien de cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos. Informen de verdad y respeten al público que los sigue”, añadió.

“Sólo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aún cuando no lo es. Saludos a todos y que tengan una linda semana”, cerró.

