El mensaje de Jorge Valdivia a Maite Orsini tras polémicos dichos de Daniela Aránguiz: “Estoy contigo”

Daniela Aránguiz impactó al país este miércoles al decir que la diputada Maite Orsini habría intervenido para que liberaran a Jorge Valdivia de una detención, específicamente que habría “limpiado papeles”. Esto fue negado por la parlamentaria.

Todo lo anterior, tras asegurar que la diputada de Revolución Democrática tiene una relación con el “Mago”.

Recordemos que la ex Mekano afirmó que aunque la supuesta pareja se fue de vacaciones, el futbolista le insistía para volver con él. “No puedo entender cómo está iniciando una relación y ya se la cagó conmigo. Fui su amante”, señaló en un live de Instagram.

En ese contexto, la parlamentaria recurrió a sus redes sociales para responder a Aránguiz, desmintiendo todos los rumores que divulgó y que la vincularían con el futbolista.

“No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio o violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, expresó en un comunicado.

Pero la ex participante de El Discípulo del Chef fue más allá al comentar que en una oportunidad Orsini habría intervenido para que soltaran inmediatamente al “Mago” una vez que estuvo detenido.

“Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y les hace desaparecer los papeles”, dijo en conversación con el matinal de Mega.

Tras sus dichos, la legisladora anunció acciones legales, asegurando que “estas acusaciones son absolutamente falsas”.

En esa línea, Jorge Valdivia le dedicó un mensaje a Orsini en las redes sociales, donde le escribió “Maite, estoy contigo”.

“Toda mi fuerza y apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación. Mucho éxito en este año que comienza”, añadió en Instagram.

La autodenuncia de Orsini

Lejos de que la polémica terminara ahí, La Tercera consignó que efectivamente la militante de RD le habría hecho un telefonazo a Karina Soza, directora de Derechos Humanos de Carabineros, el pasado 26 de enero.

Esto, luego que Valdivia fuera detenido durante un control de identidad que según detalla el medio, terminó con el ex seleccionado nacional esposado.

De acuerdo a LT, días después el Mago acudió a la diputada para acusar que se había tratado de un procedimiento policial irregular, argumentando que él estaba trotando al momento en que le pidieron el carnet.

En ese contexto, la parlamentaria habría intercedido para que el ex futbolista hablara directamente con Soza, quien desistió su decisión de interponer una denuncia.

Desde el equipo de Orsini habrían confirmado la información al citado medio, donde dijeron que la ex Calle 7 hizo la gestión sin caer en irregularidades.

De esa forma, la parlamentaria se habría autodenunciado ante la Fiscalía para que se investigue el hecho.