Artista demoró 12 horas: Esta es la razón por la que Jorge Valdivia ocultó antiguo tatuaje con figura del Joker

En el mundo del fútbol, una gran parte de los jugadores decide cubrir su cuerpo con llamativos tatuajes: Nombres de sus hijos, copas, palmarés y frases motivacionales son unos de los más frecuentes.

Tal es el caso de Jorge “Mago” Valdivia, puesto que son varios los dibujos que están en sus brazos y espalda, siendo el más reciente uno de los que más ha llamado la atención de sus seguidores.

¿El motivo? El ex seleccionado nacional optó por tapar un antiguo tatuaje que tenía cerca de 6 años para reemplazarlo con uno nuevo con la figura del Guasón, perteneciente a la última película del personaje.

¿Por qué el Mago borró su tatuaje?

“Jorge me contactó a través de Instagram y me dijo que le gustaba el trazo de mis tatuajes porque son más delicados, no tan marcados. Me envió una imagen de su antebrazo y me indicó que quería tapar una corona con el Joker de Joaquin Phoenix”, señaló Samantha Herrera, la artista detrás del diseño, a LUN.





Con relación al motivo por el que el Mago borró la corona, la tatuadora explicó que “el trazo era muy grueso y (a Valdivia) no le gustaba. Además, se lo había hecho hace seis años y, por ende, se había expandido demasiado. Lo hice en técnica fine line, inclinado hacia el realismo. Hicimos tres sesiones de cuatro horas cada una“.

Finalmente, Herrera reveló que el futbolista “quería esa versión del Joker por el hecho de que, en un momento decisivo, se detonan diversos factores en la transformación de este antihéroe y eso lo lleva a ser aceptado socialmente“. “Jorge quedó conforme y ya tenemos en mente un segundo proyecto de tatuaje”, sentenció en el medio.