Jorge Valdivia habría tapado su tatuaje con el nombre de Daniela Aránguiz: Mostraron fotos como prueba

Aunque el ex futbolista no se ha referido al hecho, fue la propia tatuadora encargada de sus diseños quien compartió en sus historias en Instagram las imágenes con el antes y el después del procedimiento, incluso mencionando al ex crack Albo.