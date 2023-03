Así es la dieta y rutina de Jorge Zabaleta para bajar sus 100 kilos: “Me salieron todos los exámenes alterados”

Un importante cambio de hábitos está poniendo en marcha Jorge Zabaleta a raíz de un viaje por África que lo hizo replantear por completo la relación que tiene a sus 52 años con su cuerpo.

Todo surgió en medio de los trekking y safaris que estaba realizando para un programa de televisión, puesto que, en lugar de disfrutar, reconoce que estaba sufriendo por el esfuerzo físico que debía emplear.

“Casi morí”, confesó a Las Últimas Noticias, donde también explicó las motivaciones para comenzar a hacer ejercicio y preocuparse aún más de su salud. “Subí mucho de peso y llegué a 100 kilos. Como mido 1,80 mts. debería tener un peso ideal de 82 kilos”, contó.

Asimismo, señaló que en “abril voy a cumplir 53 años, o sea hace rato que estoy jugando el segundo tiempo de mi vida y quiero estar sano”, razón por la que ahora cuenta con un entrenador personal que lo asesora en las rutinas.





“Salieron todos los exámenes alterados”

Antes de llegar al gimnasio, Zabaleta se realizó una serie de exámenes por recomendación de su amigo Francisco Saavedra: “Me mandó a hacerme los exámenes y me salieron todos alterados: colesterol, azúcar, todos. Siempre los tuve dentro de lo normal”.

Por tal motivo, el médico le recetó un medicamento a base de meformina, que se emplea para el control de la sangre. “El sobrepeso es la madre de todos los males, así que ahora estoy cuidando mi dieta: Saqué todos los productos con harina como el pan, dejé todas las azúcares y ahora como harta proteína”, revela.

En la actualidad, el actor realiza intensas sesiones de ejercicio que incluyen trabajo físico de lunes a viernes. De esos días, tres sube a máquinas de gimnasio y el resto lo trabaja con el entrenador Diego Maragliano.

“Nunca me gustó el deporte ni el gimnasio, pero ahora estoy a full. Mi hija Milagros (16), seleccionada nacional de hockey, me obligó: me llevó a comprarme poleras y shorts deportivos porque no tenía. Desempolvé unas zapatillas y estoy haciendo rutinas hace dos semanas, vengo al gimnasio sin falta“, sentenció en el medio.