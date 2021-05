Jorge Zabaleta contó una desconocida anécdota que data de cuando Pamela Díaz recién abría su camino en la televisión.

“Yo me arriesgué y te defendí cuando recién estabas partiendo y nadie quería que tú salieras elegida la reina, el primer lugar“, contó en conversación con Francisco Saavedra en Cuento Corto, un espacio que tiene el actor con el animador en Instagram.

En la instancia, el popular intérprete nacional sinceró que “todos querían que ganara una rubia alta y yo dije ‘no. A mí no me gusta ella, me gusta Pamela Díaz’. Venías recién llegando, flaquita”. Eso sí, nunca aclararon de qué certamen de belleza se trató.

En la misma línea, Zabaleta agregó que “no persigo nada con esto, no busco nada. Un simple movimiento de cabeza, como ‘ya, gracias’. Después me despreciaste durante años, y yo te defendí porque nadie quería que tú ganaras, en cambio yo luché, casi me echan“.

Lee también: ¡Hasta se puso colorado! El momento en que declararon a Rafa Cavada como “el marido de Chile”

Sin embargo, Díaz replicó, medio en serio y medio en broma que “no me sirvió de nada. Hoy día de qué me sirve a mí, que he hecho mi carrera con esfuerzo, alegría y juventud para que tú vengas, 20 años después, a decirme esto. Si por último me hubieras dicho hace 15 años atrás”.

Toda la conversación fue sostenida en un tono de lúdico y de complicidad entre los participantes, lejos de haber iniciado una pelea o discusión.

“Todo eso que a ti no te dijeron, yo lo sufrí. A mí me hacían bolsa, me pelaban, me decían ‘ahí está el que quiere votar por la morena’. Y yo te quiero felicitar porque nunca te pusiste rubia, siempre fuiste morena”, insistió el actor.

Sin embargo, en su característico estilo lúdico, Díaz concluyó que “no tengo por qué darte las gracias”.