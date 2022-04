José Antonio Neme revela dificultades en sus inicios televisivos: “Había cuestionamientos por mi homosexualidad”

El periodista y animador de televisión, José Antonio Neme, repasó los momentos felices y difíciles en sus más de 20 años de carrera televisiva.

En entrevista con el medio TiempoX, el comunicador recalcó que hasta el momento “no he tenido afortunadamente un capítulo negro que yo diga ‘a este lugar no me gustaba llegar, me peleé con el productor, me peleé con el director, tenía una tensión con mi compañera o con mi compañero’, nunca he tenido esta experiencia, hasta ahora (toca madera), a pesar de todo lo que dicen de mí”.

Sobre esto último, recalcó que no ha tenido malas experiencias en ninguno de los proyectos que se ha desempeñado en la televisión. “A lo mejor no soy amigo de todo el mundo, pero nunca he estado en posición de combate”, enfatizó.

No obstante, recordó algunas situaciones complejas en sus inicios como parte del departamento de prensa de TVN, hace más de 22 años. “En los momentos más difíciles, en la primera etapa de mi carrera, cuando sé que había cuestionamientos hacia mí por mi homosexualidad, mi forma de hablar, mis expresiones amaneradas, aun así, recuerdo esos momentos como buenos”, señaló.

“Estamos hablando del año 2000, hace 22 años atrás, no es lo mismo que la revisión actual, no se justifica para nada, pero nos tocó vivir esa etapa”, agregó Neme, reconociendo que “así y todo, con ese componente difícil, yo puedo hablar desde un lugar muy luminoso”.