Un complejo momento vivió el periodista José Antonio Neme, quien reveló que ayer sufrió un intento de asalto en una plaza cercana a su departamento.

El comunicador relató que el violento hecho se produjo cuando tres hombres lo abordaron, con el objetivo de robar uno de sus perros de raza bulldog francés.

“Uno sacó un cuchillo grande y se abalanzó sobre el perro más pequeño (Bo), quería cortar la correa para robárselo, porque yo no tenía el teléfono a la vista, solo tenía audífonos chicos que no se veían, no andaba con reloj, estaba en buzo. Entonces, si se acercó fue al perro”, explicó en conversación con LUN.

Ante esta situación, Neme cuenta cuál fue su reacción: “Cuando vi que uno de ellos quería cortar la correa los tiré para atrás (a los perros) me tiré de espalda y le dije ‘el perro no me lo vas a quitar. Vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar al perro, me vas a tener que matar primero’. Él no respondió nada”.

Asimismo, aseguró que repelió el asalto cuando le pegó a uno de los delincuentes. “Cuando se acercó, con mis piernas le di una patada en el tórax y rebotó en un árbol. Ahí empezó a salir gente de los autos, se armó bulla y arrancaron”, agregó.

“Reaccioné de forma eficiente, mantuve la calma, mantuve los perros, me defendí y logré que se fueran con un teléfono que me importa un pepinillo (…) La saqué barata, no le pasó nada a los perros ni a mí“, añadió.

Luego de contar su experiencia, el animador agradeció los mensajes de apoyo a través de redes sociales. “Jamás hubiese entregado a Bo ni siquiera cuchillo mediante. Quienes tienen animales me van a entender (…) Quizás piensen que fue temerario o irresponsable, pero para mí, mi perro no es una billetera ni un reloj“, señaló.