“Fui un mal educado”: El mea culpa de José Antonio Neme por polémica con alcaldesa Irací Hassler

José Antonio Neme recordó en Pero Con Respeto, de Chilevisión, la comentada polémica que protagonizó con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, cuando la autoridad comunal le criticó la forma en que se refirió a ella.

En entrevista con Julio César Rodríguez, el periodista fue consultado por una declaración de la que se arrepentía haber emitido. Ante esto respondió que “el episodio con Irací Hassler”.

“Creo que fui un maleducado”, comenzó diciendo el comunicador.

Y agregó que “estábamos haciendo unas bromas sobre el Metro, porque la alcaldesa tenía reparos por el recorrido de una nueva línea que pasaría por el Parque Forestal y fue un tandeo que tuvimos con Diana (Bolocco) que entró en la falta de respeto”.

“No tengo problemas en decirlo, creo que no lo haría otra vez”, añadió Neme, quien dijo que con la jefa municipal está “todo bien, ya está perfecto”.

Eso sí, explicó que “hay discusiones que uno, al menos como yo lo hago, a veces uno se olvida que está en la tele y uno cree que está en living de la casa y no estás en el living de tu casa”.

“Fue un episodio que yo me arrepiento y no lo repetiría”, concluyó.

Todo ocurrió el 2021, cuando José Antonio Neme, al hablar de los cuestionamientos de la alcaldesa al trazado de la Línea 7, sostuvo “Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’. ¡Estación Huilo-Huilo!. Yo le digo a la alcaldesa que si la Línea 7 va a parar en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella”.

Tras esto, Hassler fue invitada al espacio que conduce el profesional y expresó “es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto”.

“Y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, cerró en esa oportunidad.

Revisa el momento completo acá.