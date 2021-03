Joaquín Serrano, con sus 16 años, conquistó al jurado de Yo Soy con su imitación de José José, dando muestra de sus capacidades y logrando avanzar a la semifinal de la temporada anterior. Pese a no triunfar, su fama trascendió fronteras y fue invitado por TV Azteca de México para formar parte de un reportaje en homenaje al fallecido cantante. Según contó a CHV Noticias, durante su infancia creció escuchando las canciones del artista, luego a sus 13 años quiso saber más de él y se enamoró de su música. Pero no fue hasta seis meses hasta antes de entrar al programa de talentos cuando decidió comenzar a entonar sus canciones.”Mi mamá me retaba porque cantaba muy feo, entonces era entretenida toda la situación. Y después tener que tomar clases, la actuación, fue muy bacán y me gustó ver cómo me superaba”, contó, descubriendo un don que lo ayudó a descubrir que quiere hacer en su vida. Ahora, a fines de marzo, espera viajar a México para realizar un casting sobre un nuevo programa de talentos en el que podría representar a Chile.