José Miguel Viñuela se reinventa dando charlas en Gendarmería: “Quedé con el corazón llenito”

Hace ya un año que José Miguel Viñuela está fuera de la televisión, por lo que se ha reinventado con distintos emprendimientos.

Uno de ellos es “La vida en blanco y negro”, una charla donde reflexiona sobre diez encuentros que ha tenido con la resiliencia.

El pasado martes, el animador llegó hasta Gendarmería para realizar una presentación sobre su exposición, compartiendo el momento a través de su cuenta de Instagram.

Según explicó en la publicación, se trata de una conferencia en la que “comparto los momentos más difíciles de mi vida y cómo he podido pararme sin bajar nunca los brazos”.

“Entendiendo que hay personas que han vivido momentos mucho más duros que los míos, sólo quiero poder devolver lo que Dios me dio por tantos años en televisión, empoderando a muchos a descubrir cómo afrontar esos momentos difîciles y transformarlos en una oportunidad de cambio”, señaló en la red social.

Además, en conversación con LUN Viñuela indicó que “todo en mi vida ha sido muy blanco o muy negro. Es decir, de mucho éxito o de caídas fuertes”.

“A los 18 cuando tuve un choque muy grande y dejé a una persona con riesgo vital. Mi mamá me obligó a ir al Hospital Salvador y pedirle perdón a la familia. Hizo que enfrentara la situación”, contó.

En tanto, sobre su experiencia en la Escuela de Gendarmería, expresó que “quedé súper contento. Me fui con el corazón llenito. Cuando la charla terminó, dos personas pidieron tomar la palabra. Eso no me lo esperaba. Me dijeron que quedaron para dentro con mi historia de vida”.

Según comentó, le gustaría en un futuro realizar las conferencias a los internos de la cárcel, para inspirarlos con su historia. “Siempre que me han pasado cosas difíciles he sabido pararme y entendí que todo es para qué y no por qué. Entendí que las cosas negativas siempre pasan por algo. Todo es para aprender, evolucionar y ser la mejor versión de uno”, explicó.