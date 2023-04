José Miguel Viñuela reveló oscuros momentos tras ser estafado: “Sin mi hijo quizá me habría quitado la vida”

Ya han pasado casi siete años desde que el empresario Alberto Chang estafó a José Miguel Viñuela y otras mil personas mediante un método piramidal por el que dejó adeudados casi $12 mil millones en impuestos.

Sobre este caso conversó el conductor televisivo en una entrevista publicada este fin de semana por Las Últimas Noticias (LUN).

En la instancia, Viñuela se sinceró sobre lo afectado que se vio en 2016 tras la dolorosa trampa en la que cayó, la que lo llevó a momentos de gran crisis emocional y psicológica.

Aunque el animador no quiso revelar el monto que perdió tras haber sido estafado por Chang, confesó que “perdí toda la liquidez que tenía ahorrada por un trabajo de 20 años”.

Al principio, recordó José Miguel Viñuela, las cosas andaban bien, pero al cabo de un tiempo comenzaron a salir a la luz las denuncias en contra del empresario, por lo que intentó recuperar su capital. Sin embargo, Chang ya había cerrado todas sus oficinas en Chile.

Los momentos más críticos

Aún habiendo pasado tiempo tras la estafa que sufrió, el rostro televisivo comentó que siente “mucha rabia, impotencia y dolor. Hubo gente que se enfermó y murió por la estafa de Chang. Yo tenía 41 años en ese momento. Podía volver a levantarme y lo hice. Pero había personas de 75 años que tuvieron esa oportunidad”.

Y es que cuando destapó el caso de estafa, Viñuela se encontraba en un momento complejo. “Yo era un ente. Mi hijo mayor estaba recién nacido, había renunciado a TVN sin ofertas, confiando en que tenía mi liquidez bien invertida”.

“Tuve que reinventarme y trabajar desde un multinivel, vendiendo máquinas para la cara, el cuerpo y el pelo. Viajé a Punta Arenas, a Alto Hospicio, recorrí Chile”, contó.

Con todo ese peso encima, el conductor dijo que “me acuerdo que salía a la calle y lloraba y lloraba. No quería que mi señora (Constanza Lira) me viera tan mal. Si no hubiera tenido a Diego quizás me hubiera quitado la vida”.

Todo eso motivó a que decidiera tomar una terapia con un médico psiquiatra, quien le otorgó medicamentos. Pero al tiempo Viñuela vivió algo que lo hizo “cambiar el switch” al conocerse que una amiga muy cercana a él fue diagnosticada con cáncer.

“La plata va y viene. La salud y los afectos son lo más importante. Pero, ojo, acá no hay perdón ni olvido”, advirtió.

“Hubo mala intención premeditada de alguien que camina libremente por la calle. Además, creo que existe una negligencia del estado chileno que no logró extraditar al mayor delincuente de delitos económicos de Chile. A Rafael Garay lo fueron a buscar a Rumania por una estafa de 1.800 millones de pesos”, cuestionó el animador.

Pero también asumió parte de la responsabilidad en todo este caso de engaños y estafas. “Debí haberme asesorado más. Ser más desconfiado”, observó.