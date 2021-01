El movimiento telúrico percibido por chilenos y argentinos el lunes por la noche también sorprendió a un popular director de videoclips.

El estadounidense Joseph Kahn se encontraba en un hotel de Chile al momento del sismo, que tuvo una magnitud de 6.5. “Genial. ¡Un gran terremoto en Chile! Estoy en él. El hotel se mueve como loco”, escribió.

Kahn es conocido por su trabajo en videos musicales desde comienzos de los ’90. Durante su carrera ha trabajado con bandas como Korn para A.D.I.D.A.S., Faith No More para Last cup of sorrow y Backstreet Boys en Everybody (Backstreet’s back), entre muchos otros.

El director también estuvo a cargo de los videos de Stronger, Toxic, Womanizer y Perfume, de Britney Spears.

Más recientemente, dirigió el video de Taylor Swift de Delicate y de Bebe Rexha Last Hurrah.

Bromeando sobre los cuatro largometrajes que ha dirigido a lo largo de su carrera, Kahn comentó que “este terremoto fue más largo que mi carrera como director de películas”.

Más adelante, aclaró que al ser de Los Angeles, está habituado a los sismos, sin embargo, destacó que estaba en un piso alto del hotel, “así que el edificio se balanceó más”.

Cerró su declaración con un “gracías” (sic).

Cool. A huge earthquake in Chile! I'm in it. The hotel is shaking like crazy. Dope. — Joseph Kahn (@JosephKahn) January 19, 2021