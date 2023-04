“Estoy enojada”: Joss Stone cancela show en Chile por incumplimiento de “términos de contrato” con el promotor

La intérprete de You Had Me publicó un comunicado en el que detalló las razones que la llevaron a tomar la decisión de no tocar en Chile el próximo sábado 8 de abril en Gran Arena Monticello. "No tenemos fe ni confianza en que la producción correcta, o incluso el alojamiento, estará disponible cuando lleguemos", expresó.