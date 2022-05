Joven reveló orientación sexual ante sus padres gracias a Heartstopper: Protagonista de la serie reaccionó

La nueva serie LGBT+ Heartstopper continúa siendo tendencia en redes sociales a pesar de haber salido hace ya más de una semana. La historia, la cual está basada en las novelas gráficas de Alice Oseman, narra el romance adolescente de dos chicos de una manera dulce y realista, robándose el corazón de su audiencia.

Una de las escenas claves y más emotivas de toda la serie es aquella en la que Nick Nelson, personaje interpretado por el actor Kit Connor, le cuenta a su madre que es bisexual. El momento destaca por su autenticidad y por el sentimiento que le transmite a los televidentes, el cual ha incluso inspirado situaciones en la vida real.

Esme es una joven estadounidense de 18 años que se considera fan de la historia desde el lanzamiento de las novelas. Antes de ver su adaptación en la pantalla chica, bromeó con una amiga sobre contarle a sus padres sobre su sexualidad queer a través de una escena de la serie.

Lo que partió como un simple chiste se convirtió en algo serio tras ver específicamente el momento anteriormente mencionado. “Luego de ver Heartstopper pensé: De acuerdo, quiero hacer esto’“, declaró a pinknews.

De esta forma, grabó la escena y se la envió a sus padres en donde escribió “¿podrían ver esto y avisarme una vez lo hayan hecho?”. “Ya lo vi…”, respondieron unos minutos más tarde.

“Esta es la escena en la que Nick sale del closet en Heartstopper. Verás, a diferencia de Nick yo no me identifico como bisexual, sino como queer“, explicó en un mensaje. “Por favor no me vean ni me traten diferente, y por favor no le cuenten a nadie más”.

kit connors most gratifying moment of his career pic.twitter.com/ptXUiUjseu — ez 🍂 (@loverneIson) April 28, 2022

Según explicó en su entrevista con pinknews, se sentía “aterrorizada” mientras escribía el mensaje, sin embargo afirma que “sentí que era la manera correcta de hacerlo porque Heartstopper significa mucho para mí”.

“Me ayudó tanto”, confesó. “No quería simplemente decir ‘oh, por cierto, soy queer‘. Quería expresarlo como ‘esto es algo que muy significativo para mí, y me ha ayudado mucho’“.

Las cosas salieron muy bien, de acuerdo al relato que compartió. “Mis padres fueron muy buenos al respecto”, dijo, añadiendo que le aseguraron que para ellos “seguía siendo ella”.

“Creo que es significativo y que será una serie importante durante años porque habrá muchos más jóvenes que verán el show y se sentirán identificados. Y por eso creo que es hermoso mostrar a gente LGBT simplemente existiendo de la misma forma en que se ha mostrado a las personas hetero en la media durante tantos años”, finalizó Esme.

La reacción del mismo Nick Nelson

Kit Connor, el actor que interpreta al personaje de Nick Nelson, vio el tweet de Esme en donde anunció que le dijo a sus padres que es queer enviándoles la escena de la serie. Además de darle me gusta, se dio el tiempo de citarlo con un emotivo mensaje.

“Esta es. Esta es la razón por la que hicimos esto”, escribió.

Más tarde fue consultado en el matinal This Morning, en donde aseguró que haber visto el tweet fue “el momento más gratificante de su carrera”.

“Ser un chico de 18 años con la oportunidad de influir en la vida de otras personas de esta forma es increíble”, añadió.