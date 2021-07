A principio de mayo, la italiana de 22 años, Malika Chalhy, declaró a medios de su país que había sido echada de su hogar y amenazada en redes sociales por su madre tras declararse lesbiana frente a su familia. Conmovió al mundo tras poner en relieve la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Después de la denuncia pública, la prima de Chalhy decidió abrir dos cuentas de recaudación de fondos para ayudarla a rearmar su vida. Según el diario argentino Clarín, la primera recaudación alcanzó los casi 170.000 dólares y la segunda -aún abierta- ya está en los 15.000 dólares.

En el centro de la polémica

Fueron múltiples las donaciones que recibió la joven tras la publicación de su historia. Sin embargo, el dinero recaudado destinado para la compra de una vivienda, finalmente lo gastó en un Mercedes Benz Clase A, según una publicación que hizo en sus redes sociales.

En primera instancia, Chalhy comentó que el auto pertenecía a los padres de su pareja actual, con quien vive en Milán. No obstante, luego admitió que lo había comprado para darse un gusto.

“Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario”, se justificó la joven.

El hermano de la chica, Samir Chalhy, dijo a medios locales que su hermana no dice toda la verdad sobre lo ocurrido. Aseguró que su hermana solo contó su historia porque “hay dinero de por medio” y que sus padres “no merecían ser denunciados”.