“Qué pena…”: El descargo de la ex Yingo, Joyce Castiblanco, por intento de robo a su esposo Paulo Garcés

El arquero de Deportes Valdivia, Paulo Garcés, preocupó a sus seguidores en Instagram tras revelar que fue víctima de un intento de robo durante la tarde del jueves.

El hecho se registró a la salida de un restaurante en Pucón, en la Región de la Araucanía, cuando se el portero se acercó a su camioneta para retirarse del lugar.

Sin embargo, en ese momento se encontró con un sujeto que salió desde dentro de su auto.“Yo estaba con mi hijo en brazos. Después me acerqué y él me sacó un fierro, como estaba oscuro no sé si era un cuchillo o destornillador, pero era con filo. Yo me alejé y el tipo arrancó”, dijo.

“Si yo no hubiese estado con mi hijo, esto no lo podría contar. Creo que hasta le di un poco de pena al tipo. Por estar con mis hijos al lado, él no me apuñaló o no me pegó, porque había cinco tipos en la camioneta, incluso había una mujer. Fue un susto terrible“, indicó en un video publicado en su cuenta.

Habla esposa de Paulo Garcés

Joyce Castiblanco, esposa de Paulo Garcés, utilizó su propia cuenta de Instagram para compartir una reflexión después de lo ocurrido al ex seleccionado nacional.

“Paso por acá para agradecer su preocupación y cariño. Estamos bien, estamos tranquilos, qué lata decir ‘son cosas que pasan’ porque son cosas que no deberían pasar. Agradecemos a Dios que esto no pasó a mayores, que (los delincuentes) tuvieron piedad”, partió diciendo.

Castiblanco, quien se hizo conocida tras su paso por el extinto programa Yingo, indicó que “las cosas hubiesen sido muy distintas” si es que el portero no se encontraba con sus hijos.

“Ahora a extremar la seguridad, a cuidarse mucho más. Qué pena lo que está pasando, pero bueno… Hoy es un nuevo día, hemos conversado harto en familia. Nos hemos puesto medios tristes, hemos bromeado y bueno, con el corazón agradecido de que no pasó nada malo”, agregó.