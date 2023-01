JP Queraltó vivió incómodo momento en El Tabo: “Metió la pata” con pregunta a una adulta mayor

Juan Pablo Queraltó realizó un nuevo y divertido despacho durante el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana, donde protagonizó un incómodo momento con una entrevistada.

En medio de su visita a la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, el periodista dialogó con una mujer identificada como Nancy, quien aprovechó la instancia para enviarle un saludo a su marido que se encontraba en la casa.

Además, la adulta mayor indicó que su esposo se llama Rafael Soto y que vive en el popular balneario del litoral central hace siete años. “Cuídate mucho no más, viejito, yo llego luego”, dijo la entrevistada.

En ese momento, Queraltó bromeó diciendo “¿su marido no es el que no llegó a dormir anoche?”, a lo cual la mujer afirmó “no, no puede”.

“¿Y qué pasa si su marido un día llega tarde?”, preguntó el comunicador, ante lo cual Nancy respondió: “está discapacitado”.

Luego de esto, el reportero evidenció que “metió la pata” con su pregunta y expresó “chuta madre, @Televisivamente ya tiene un momento de la semana”.

Posteriormente, rectificó la situación volviendo a preguntar a la mujer como si lo anterior nunca habría ocurrido.

Revive el momento acá: