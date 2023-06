JP Queraltó y el día en que Sebastián Piñera lo dejó en medio de la carretera tras entrevista: “Yo me desubiqué”

Botado en una carretera. Ese fue el desenlace que tuvo el periodista Juan Pablo Queraltó tras realizarle una particular entrevista al ex presidente Sebastián Piñera. Anécdota que dará a conocer en detalle durante la noche de este viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar.

Pero tal como adelantó, esto ocurrió en la época de SQP radio, cuando el editor del programa era “el pelado Cantín”. Momento en que apareció la biografía del Negro Piñera, hermano del ex mandatario.

Bajo ese contexto, reveló el comunicador de Chilevisión, “me mandaron a una conferencia de prensa a preguntarle al presidente del partido de Renovación Nacional” sobre este libro.

“Yo en esa época era un universitario y fui. De repente se abre el ascensor y aparece el Sebastián Piñera para realizar la conferencia. La termina y yo me acerco a hacerle las preguntas“, recordó, y “me dice ‘acompáñame y súbete al ascensor'”.

Fue así como él empezó a hacerle las preguntas, mientras él respondía todo. “Pero faltaban preguntas que hacer, por lo que me dice ‘súbete a mi auto'”.

“Ahí estaba su chofer, dos personas, el presidente y yo”, dijo.

El problema vino después, “donde yo me desubiqué, me puse muy latero preguntándole de su hermano. El rumbo lo desconocía. Era una carretera, no sabía dónde estaba”.

“Sebastián se enojó un poco y le dice a su chofer ‘el señor se baja acá’“, haciendo referencia a Juan Pablo.

Todo esto ocurrió “en medio de la nada, en una carretera a orillas del camino. Yo llame al pelao Cantín y le digo conseguí la entrevista, pero no se dónde estoy”.

“Caminé hasta que encontré un cartel que decía salida no se cuánto, aeropuerto. Así que me mandan un taxi y yo varado en la nada”, sentenció sobre este recuerdo.

Cabe mencionar que JP Queraltó ahondará en esta experiencia durante la noche de este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, del cual también serán parte Catalina Pulido, la dr. Carolina Herrera y Marcelo Comparini.