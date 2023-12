JP Queraltó fue confundido con actor de Hollywood en Bahamas: “Primera vez que…”

Juan Pablo Queraltó se dedicó unas vacaciones junto a su esposa Francisca Sfeir, por lo que tomaron un crucero rumbo a Miami. Pero, el barco hizo una parada en Bahamas, por lo que aprovecharon de disfrutar de la playa.

Sin embargo, ahí ocurrió algo completamente inesperado, y es que el conductor de Sabingo fue confundido por un vendedor ambulante que pasó a algunos metros de distancia y pensó que se trataba del actor de Hollywood Ben Stiller.

“Come on, Ben Stiller“, fue lo primero que gritó el comerciante (Vamos, Ben Stiller), aunque no se conformó con eso y siguió insistiendo: “Ben Stiller that’s him” (Él es Ben Stiller), aseguró.

¿Qué dijo JP Queraltó?

Para su fortuna, se podría decir, él justamente se encontraba grabando con su teléfono al momento del chascarro, ya que quería inmortalizar el momento en la playa junto a su esposa. Aunque de paso logró tener pruebas de la confusión.

Así que, compartió el registro a través de su cuenta de Instagram, donde los usuarios de la red social no dudaron en confirmar el parecido con el famoso actor, todo con un tono de humor.

“Nunca me lo habían dicho en otro país, primera vez que me pasa“, aseguró a LUN sobre lo ocurrido en Bahamas, aunque según relató ya había pasado un par de veces en Chile. ¿Será que se parece realmente?

