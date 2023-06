“Sigo escuchando metal”: Juanes revela que trabaja en proyecto metalero en fugaz paso por Chile

El popular cantante colombiano Juanes realizó una breve visita a nuestro país para promocionar su nuevo álbum y se presentó en un íntimo evento ante un grupo de fanáticos.

Y es que el intérprete de La camisa negra llegó a nuestro país en el marco del lanzamiento de su nuevo disco, Vida Cotidiana, un trabajo marcado por experiencias intensas a nivel personal y la mezcla de estilos con influencias del funk y pop en su sonido clásico.

Así, el músico llegó la noche del miércoles 14 de junio hasta el Teatro San Ginés, donde cantó algunas de sus nuevas canciones y compartió de manera íntima junto a sus seguidores.

Sus recuerdos sobre Chile

En conversación con CHV Noticias, el colombiano comentó algunos de los momentos que más recuerda sobre Chile y aseguró que el pisar tierras nacionales “siempre ha sido muy agradable”.

“Creo que la gente me encanta, la comida, los paisajes. No sé, la verdad es que lo siento como un lugar bastante cariñoso. Me encanta regresar (…) y más cuando puedo traer mi música nueva y compartir con la gente”, comentó.

— Sabemos que eres fanático de Los Prisioneros.

— Sí, bueno, en Colombia escuchamos Los Prisioneros muchísimo. En la época de los 80 sonaban por todas partes, iban a conciertos a cada rato, o sea, era demasiado importante y siento que es demasiado importante. Realmente no se ha ido, simplemente es parte de la historia.

— ¿Cómo fue tu encuentro con Jorge González?

— Fue muy especial. Estábamos en los Premios MTV y obviamente yo estaba apenas comenzando. Estaba Jorge González, estaba Charly Alberti, era como que yo estaba en medio de estos personajes, como en ese mundo nuevo para mí. Fue muy, muy emocionante.

— ¿Qué hay en tu playlist?

— Ayer estaba escuchando la nueva canción de Queens of the Stone Age, estaba escuchando el nuevo disco de Foo Fighters… ¿Qué más escuché? Bándalos Chinos, de Argentina.

— ¿Volverías al género musical del metal?

— Yo nunca me he ido del metal. Siempre sigo escuchando el metal, sigo apreciando mucho el metal. De hecho, estoy trabajando en un proyecto de metal que en algún momento dará a luz, pero todavía no sé cuándo, estoy trabajando en ese proyecto.

— ¿Harías algo con Inteligencia Artificial (IA)?

— Depende de cómo, porque la Inteligencia Artificial se puede usar de muchas maneras, pero yo creo que nunca va a poder reemplazar el sentimiento el sentimiento humano. Por lo menos por ahora.

