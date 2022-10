Enyesada y en compañía de Matías Assler: Juanita Ringeling comparte imágenes tras sufrir delicado accidente

La actriz chilena Juanita Ringeling actualizó su estado de salud tras sufrir un accidente en caballo. Debido a esto, fue ingresada a pabellón por una fractura en su muñeca.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió imágenes de los días en que estuvo internada, donde aparece luciendo uno de sus brazos enyesado, además de una radiografía de la delicada fractura y un video junto a su pareja Matías Assler.

“Invicta de fracturas hasta los 36! Pero esta semana el caballo me tiró al suelo con brío, por no escuchar mi instinto. En fin, ya no importan las razones; así son los accidentes”, partió diciendo Ringeling.

Además, indicó que “un segundo y los pronósticos deportivos y de trabajo se transforman en un pabellón, en desaparecer por dos días entre anestesias y desajustes, en un destete apurado, en ojeras varias y una muñeca de robocop“.

“Agradezco que no fuera peor, a mi family por apañar y a la @josefinamorenog por el mejor regalo postoperatorio, y a todos por sus mensajitos de amor y a los doctores, enfermeres y todo el equipo de salud que me ayudó”, cerró.

Revisa la publicación acá: