Juanita Ringeling realizó potente confesión sobre la maternidad: “A veces me siento derrotada”

Juanita Ringeling alertó a sus seguidores durante este martes, al compartir un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram respecto a la maternidad y los desafíos que enfrenta tras la llegada al mundo de su hija, Lorca, quien nació en enero de este año.

La publicación provocó una serie de mensajes de los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos a la actriz y también la aconsejaron, alentándola a seguir adelante y disfrutar esta etapa.

La confesión de Juanita Ringeling

A través de su cuenta de Instagram, Ringeling compartió una serie de fotografías de ella posando en la playa con un traje de baño color rojo, que complementó con un poema.

“Empezó el otoño. Yo me compré un traje baño rojo. Quizás para sentirme poderosa. Aunque recién parida a veces me siento súper poderosa. Que capacidad increíble que tenemos las mujeres. Pero me compré un traje baño rojo, el color con más alta frecuencia, quizá para sentirme atractiva”, señaló la actriz.

En esa misma línea, agregó: “No es fácil volver a encontrarse y hago pociones de bruja que perfuman la casa y con un poco de miel se la lleva Aurelio en su botella azul dentro de su mochila negra, cada mañana”.

Por otra parte, Ringeling añadió: “Me compré un traje baño rojo, quizás para no sentirme derrotada y es que a veces me siento derrotada, me pillan los llantos mientras manejo, lavando la loza y claro; en la ducha, ahí todas las aguas se mezclan”.

La actriz también se sinceró respecto de las emociones que siente a diario: “Y las mañanas se suceden y llega la bruma que alimenta los árboles y yo respiro y me digo a mi misma que no debo mirar tanto el celular, que la vida es tan bella aquí mismito, que con un poco de música parece siempre una película”.

Asimismo confesó: “Me compré un traje baño rojo como mi alergia, roja. Mi cara roja y descamada. Ja, des cama da. Sin cama. Sin descanso, ja, ya estoy desvariando y es que la falta de sueño, bue (sic), todo lo va afectando. Me compré un traje baño rojo, rojo, palpitante quizá para ver si se alivia el corazón”.

Finalmente, Millaray Viera le comentó: “Todo mi amor para ti” y a ella se sumaron cientos de seguidoras, quienes relataron sus propias experiencias en torno a la maternidad, asegurándole que se trata de un proceso normal y enviándole sus mejores deseos a Juanita Ringeling.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Ringeling Vicuña (@juana.ringeling)

Síguenos en