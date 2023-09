Actividad del congelado en Gran Hermano: Participantes creen que no volverán a entrar ex jugadores

Este domingo los jugadores de Gran Hermano Chile analizaron las visitas de sus ex compañeros en el juego del congelado llegando a la conclusión de que no se volverá a repetir por la información que han traído desde el exterior. “Ojalá no vengan de nuevo”, expresó Ignacia Michelson recibiendo el apoyo de Raimundo que dijo “de nuevo no se van a repetir” debido a que “metieron cosas de afuera“. Por su parte, Alessia comentó que algo apenada que “la cag… porque se rompió caleta la burbuja“.