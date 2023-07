¡Todo por un empujón! Jugador recibió dura sanción de Gran Hermano tras polémica reacción contra compañera

Este jueves se dio a conocer el quinto participante que ingresó a la placa de nominación de Gran Hermano Chile. El programa decidió sancionar a uno de los jugadores por empujar a la piscina a Estefanía Galeota, quien contaba con su micrófono al momento de caer al agua. “Ya les había advertido que episodios como estos son motivo de sanción”, señaló Gran Hermano, indicando que el cuestionado participante pasará a nominación directa y no tendrá la posibilidad de ser salvado. “Me da vergüenza la reacción, me considero responsable y lo asumo (…) Fue un impulso, no quise hacer daño“, reaccionó el sancionado en conversación con Diana Bolocco y JC Rodríguez.