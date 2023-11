Explosión de risas: Jugadoras de GH comieron chocolate en polvo a cucharadas y quedaron “sin dientes”

Después de la transmisión del último capítulo de Gran Hermano Chile, y ya entrada la madrugada de este lunes, Scarlette, Viviana, Constanza y Skar hicieron una travesura que sacó carcajadas. Y es que este grupo de amigas tenía guardado un chocolate en polvo, el cual decidieron comer a cucharadas. Pero no sólo eso, sino que además se mancharon los dientes y explotaron en risas, ya que parecía que no tuviesen dentadura al tener su boca totalmente manchada con chocolate. ¿Quién no lo ha hecho?