La cantante mexicana Julieta Venegas sorprendió a sus seguidores al anunciar una inesperada colaboración con Bad Bunny, con quien participará en el nuevo sencillo del productor Tainy.

Se trata de Lo siento bb, canción que estará disponible a contar de este 5 de octubre. A través de sus redes sociales, la compositora informó: “¡Hola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana (martes) se estrena el primer single del disco de Tainy”.

“Estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial Bad Bunny”, agregó Venegas en la publicación, causando el asombro de colegas y fans. “Eso suena bien”, comentó la chilena Javiera Mena.

En el mismo posteo, Tainy aprovechó de agradecer la participación de la artista en este lanzamiento. “Mil gracias de nuevo, no me voy a cansar de decírtelo. Me cumpliste un sueño y feliz que también estás contenta con la canción. ¡Eres la mejor!”.

El productor puertorriqueño, quien ha trabajado con cantantes del género urbano como J Balvin, Wisin & Yandel y Daddy Yankee, también escribió unas palabras para los colaboradores en este próximo estreno. “Gracias Benito (Bad Bunny) por ser la bestia, por confiar en mí y siempre estar ahí, mucho de lo que soy te lo debo a ti”, dijo.

Mientras, agradeció a la voz de éxitos como Limón y Sal y Me Voy “por inspirarme tanto y de pensar que nunca podríamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño”.

El tema que unirá por primera vez a Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas será estrenado este martes a las 14:00 horas (Chile), junto a su respectivo videoclip.