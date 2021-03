Este viernes, Chilevisión emitió el primer capítulo de la tercera temporada de Podemos hablar, donde uno de sus invitados fue el conductor de Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez.

El animador de televisión y locutor radial se refirió a su aparición en algunas encuestas, que lo posicionan como una posible carta presidencial. “La verdad es que no es algo que me seduzca o algo que haya pensado, nunca”, señaló.

“Me sorprende mucho cuando me nombran o cuando salían las encuestas para la Convención Constituyente. Me sorprende, porque finalmente siempre he hecho periodismo y nunca he hecho otra cosa. Además nunca he estado inscrito en un partido político“, explicó.

Ante esto, el conductor del programa, Julian Elfenbein, le preguntó: “¿Pero no sientes que la gente quiere quizás algo distinto hoy día? Porque uno mira los números de las encuestas de presidenciables y ninguno se dispara mucho. Quizás la gente está esperando una figura distinta“.

Sin embargo, Rodríguez mantuvo su postura: “Lo descarto absolutamente, imagínate que mi grupo de amigos y en mi red cercana nadie tiene una condición política, ¿a quién voy a convocar a un gobierno, a un ministerio? Voy a poner Carlos Valencia en el Ministerio del Interior y a la Fran (García-Huidobro) de vocera”.