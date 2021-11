Durante la mañana de este martes, en una nueva edición del matinal Contigo en la Mañana, emitido por las pantallas de Chilevisión, estuvo como invitado especial el candidato presidencial del Partido Patriótico Eduardo Artés.

Uno de los temas que conversó el político con los conductores fue en relación a si acaso este considera que Venezuela y Cuba son dictaduras, o no. Fue en este contexto que se dio un momento un tanto tenso entre el entrevistado y Julio César Rodríguez. Artés afirmó que “en Estados unidos hay alternancia entre republicanos y demócratas, no vamos a decir que eso es democracia”.

Ante esta aseveración, Rodríguez le consultó si él piensa que los regímenes existentes en Venezuela y Cuba actualmente son democracias. El candidato rápidamente replicó que “Venezuela y Cuba tienen una democracia más avanzada que la que tenemos nosotros”.

El conductor del espacio, se mostró descolocado y argumentó que “uno ve gente que no puede salir del país, uno ve gente que se arrancan en balsa”, luego agregó que “he tenido parejas que no pueden sacar pasaporte”. Eduardo reaccionó y le dijo entre risas “yo he tenido menos parejas que tú, pero no importa“.

JC lanzó una carcajada. Sin embargo, no le perdonó el comentario al militante de Unión Patriótica y le dijo “usted merece respeto porque es el candidato, pero yo tengo más votos que usted le iba a decir, pero es una talla“.

Revisa el hilarante momento a continuación