La eliminación que quebró a Julio César Rodríguez en Gran Hermano: “Eres una muy linda persona”

Tras la eliminación de Hans Valdés de la casa de Gran Hermano Chile, se vieron varias sorprendidas y emotivas reacciones, incluida la de Julio César Rodríguez, quien estaba especialmente afectado.

Luego de la placa que se presentó a los seguidores del programa, el público se inclinó por eliminar del reality al joven futbolista, por lo que Skarleth Labra siguió en el juego de la casa más famosa del mundo.

Sin embargo, pese a que el proceso de la gala es algo habitual para los animadores, llamó la atención ver a Julio César con un tono pausado y con una mirada conmovida tras darse a conocer el nombre.

Julio César emocionado por Hans

“Has estado 147 días en la casa, Hans. Has marcado un verdadero récord junto a tus compañeros; junto a Jorge, Coni y Jennifer. Yo creo que ni te imaginabas que ibas a llegar tan lejos“, agregó Julio César luego de darse a conocer el resultado de la votación.

“Esta es la final, estamos a semanas de que esto termine y la verdad es que lo has hecho increíblemente bien. Eres una muy linda persona“, indicó el animador.

Las palabras de Hans tras ser eliminado

“La verdad me lo tomo super bien, esto era un sueño para mí y lo cumplí (…) aprendí mucho acá, crecí como persona”, fue parte de lo que comentó sobre su estadía.

“He logrado lo que he querido, que es ayudar a mi familia. El premio quizás no es todo, sino que te llevas lo que aprendes acá, las cosas que te enseña el encierro”, reflexionó antes de abandonar la casa.

Revisa el momento a continuación:

