“Te vai’ a enfrentar a mi abogado”: JC Rodríguez desclasificó incómodo encontrón con “Chispa” en Vitacura

Juan Lacassie, también conocido como “Chispa”, generó revuelo tras compartir un video en el que muestra el velocímetro de un auto que superaba los 260 kilómetros por hora mientras avanzaba por una carretera de nuestro país.

A propósito de la polémica, el registro fue mostrado en Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde Julio César Rodríguez, junto con aclarar que no se puede asumir que Chispa haya estado al volante en el registro, reveló una desconocida anécdota con el ex chico reality.

JC pensó que había botado su trago

“Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema cuando chocó”, recordó Rodríguez, asegurando que al poco tiempo se encontró cara a cara con Lacassie. “Un día estoy en un lugar, en la noche, dos de la mañana, sábado. Estaba en un cumpleaños en un local de Vitacura, relató.

Así, al momento de detectar su presencia, aseguró que su actitud “no era en buena onda, era en mala onda. (Porque) ya habían mostrado eso”, explicó. “Entonces llega y se pone al lado mío. Imagínate que a la primera no lo reconocí, pensé que le había botado el trago“, comenzó recordando, sobre el incómodo momento.

Chispa: “Van a tener noticias mías”

“(Luego) me dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai’ a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo”. En eso, Rodríguez aseguró que “se empieza a armar el grupo. Todos mirando, yo no le hablé nada, le dije que bueno, que mandara el abogado, pero me echó la foca”.

Finalmente, Chispa abandonó el lugar ante los cuestionamientos de los presentes. “(Él) estaba molesto. Muy molesto. Para que alguien te vaya a decir algo así a las dos de la mañana, llegué a pensar que el que conducía no era él. Por eso estaba haciendo la precisión”, concluyó en el matinal.

