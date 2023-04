“Le encuentras sentido a las cosas”: JC Rodríguez se emociona al recordar tierno encuentro con un fanático

El animador de Chilevisión Julio César Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas en el último capítulo de Podemos Hablar (PH).

Al ser consultado por el conductor del espacio, Jean Phillipe Cretton, sobre algún momento especial con sus fanáticos, JC recordó un reciente episodio que vivió en un almuerzo en Molina.

Según comentó, le gusta mucho animar festivales porque “me pasan cosas muy bonitas, la gente te abraza, te quiere mucho, me doy el tiempo”.

“Me invitaron a comer a un restaurant y de repente me ve un niño, un niño grande… y escucho que de lejos dice ‘mi amigo Julio César'”, explicó.

“La mamá me dice ‘oye, mi hijo te admira mucho y se quiere sacar una foto contigo’ (…) y él tiene su problemita… y me abraza como si fuéramos amigos de toda la vida y yo lo abrazo”, continuó.

Tras eso, contó que la mujer le dijo que su hijo lo veía en la televisión, “‘pero por sobre todo te escucha en la radio… entonces todos los días su panorama es escucharte en la radio cuando sale tu voz y él dice mi amigo JC, silencio’, y yo no le creía y me mandó los videos (…) bueno y ahí nos abrazamos, nos sacamos fotos, compartimos un rato y… chuta, a veces te cuesta encontrarle sentido a las cosas… por qué hago lo que hago”.

“Hace más de 15 años que hago radio (…) hace más de 15 años que no me pego un buen almuerzo con mis amigos, que en la semana no me puedo tomar un copete porque voy a la radio y cada cierto tiempo como que uno flaquea… dice ‘quizás ya está bueno’ (…) y cuando hace tres semanas te encuentras con este niño, le encuentras sentido a la cosas”, fue parte de lo que comentó en el programa.