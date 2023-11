Julio César Rodríguez reflexionó tras accidente automovilístico en Santa Juana: “La vida es súper frágil”

Julio César Rodríguez tenía un evento en la localidad de Santa Juana, aunque probablemente no imaginó que en el trayecto protagonizaría un accidente automovilístico. El vehículo en que se trasladaba fue impactado por un tercero.

Según indicó el periodista, la productora lo tenía que pasar a buscar para llegar al recinto en que se llevaría a cabo la actividad que él debía encabezar. Y fue cuando iban llegando que ocurrió el choque.

“Ella hizo una vuelta para doblar, vio al primer auto pero no vio al segundo, que nos impactó súper fuerte en las puertas traseras del vehículo”, fue como JC Rodríguez recordó lo sucedido.

¿Cuál es su estado de salud?

El animador indicó que luego del accidente quedó muy mareado durante una hora, aproximadamente. Aunque lo peor vino más tarde: “Puros dolores, pero la verdad es que cada día me duele más“, indicó a LUN sobre los malestares corporales.

“El doctor me dijo que me iba a doler más el sábado y el domingo. Con los analgésicos que me inyectaron anduve bien, pero hoy (sábado) me empezó a doler más la espalda“, precisó.

Y aunque por el momento sólo ha presentado dolores, el animador indicó que estará monitoreando lo que le pasa: “Me voy a hacer exámenes la próxima semana“, aseguró.

La reflexión de Julio César

“Lo que me deja de reflexión es que la vida es súper frágil. Uno pude en un minuto morirse y quizás el titular podría haber sido otro”, fue lo que el rostro rescató tras haber vivenciado el traumático hecho.

También mencionó que su trabajo lo mantiene traslados, los que suponen un riesgo: “Nosotros siempre andamos viajando en autos que conducen otras personas, tomamos muchos vuelos y así..”, señaló.

“Nuestra vida no siempre está en manos de nosotros. Lo bueno es que no pasó nada, sólo quedé adolorido”, cerró.

