Todo iba de maravilla hasta que ocurrió un imprevisto que paralizó el evento. La influencer venezolana Carlyn Romero se encontraba disfrutando de una instancia de esparcimiento en el Hotel Hyatt cuando de pronto, se atragantó con una uva, que le impedía el paso del aire.

“Yo empecé a llorar de la desesperación, sentí que me iba a morir. Todos creían que estaba tonteando, nadie me hacía caso, me tiré al piso para llamar la atención”, contó la influencer en conversación con LUN. Afortunadamente, en ese momento crítico, alguien que estaba ahí cerca reaccionó de manera oportuna; fue el periodista y animador Julio César Rodríguez.

“Cuando le vi la cara, ella tenía los ojos rojos, así es que la agarré y tuve que actuar”, señaló Rodríguez al medio citado, quien detalló que procedió a hacer la famosa maniobra de Heimlich. “Le hice la maniobra una, dos, tres veces y paff, salió la uva. Las dos primeras las hice súper fuerte y la tercera vez con más técnica… ahí ella me tomó la mano y pudo hablar, me dijo gracias”, dijo el rostro de CHV.

Por su parte, Romero se refirió a cómo vivió ese momento. “pensé en ese minuto que me moría, pensaba en mi familia… estaba desesperada”, confesó.

“Él (Rodríguez) me decía al oído respira, intentar respirar. Y me hace tres veces este apretón en la guata, súper duro… por suerte pude botar esta uva. Después respiré y fue un alivio. Pero ese fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Él me salvó”, afirmó la joven con respecto al heroico gesto del periodista.

Finalmente, el conductor de Contigo en la Mañana reconoció que incluso se había tomado dos piscolas durante la fiesta. “Uno trata de hacer lo mejor que uno puede y si uno puede ayudar, lo hace. Lo importante es que Carlyn está bien”, expresó.