“Son mentalistas”: Junior Playboy aseguró que extraterrestres le advirtieron sobre un nuevo terremoto en Chile

“Yo los veo y tengo comunicación con ellos”. Esa fue la afirmación de José Luis Concha, más conocido como Junior Playboy, que sorprendió en redes sociales por asegurar que puede obtener información extraterrestre. Es más, en la misma instancia vaticinó un supuesto próximo terremoto para Chile.

Todo esto ocurrió durante una entrevista en el podcast MaxStage, donde el periodista Max Collao aludió al nuevo look del ex chico reality, destacando su “estilo italiano” al lucir su pelo de color blanco, con tonalidad violeta.

En ese preciso momento, Junior sorprendió con su primera revelación: “Ese es el color que usan nuestros hermanos superiores, nuestros hermanos mayores que miden 3 metros, ellos viven en el Cajón del Maipo. Estamos hablando de los extraterrestres, cosas que no es muy cotidiano para un ser humano”.

“Yo me he reflejado en ellos, por eso yo hice este look del pelo blanco, ellos usan el pelo blanco, ojos grises, son muy altos, y ellos están cuidando la tierra”, agregó.

Si bien anteriormente ya había confesado que había desarrollado estos poderes místicos, en esta ocasión aprovechó de lanzar una advertencia que llamó la atención del comunicador.

“Ellos me dicen que ahora estamos pronto, en abril va haber un terremoto. Tú vas a ser testigo de la que te estoy tirando, va a haber un terremoto en estos días, un terremoto grande que viene para acá”, sostuvo José Luis.

Con evidente sorpresa y añadiendo un tono de seriedad, Max le preguntó cómo obtuvo toda esta información y cómo es que se comunican los alienígenas, a lo que Junior respondió que “son mentalistas”.

“Nosotros somos muy ignorantes aquí en la Tierra, hay que decirlo, sabemos leer, escribir y sumar, pero honestamente esto da para mucho más. Es una evolución que no hay universidad que la entienda“, sentenció la ex figura televisiva.

Mira el momento a continuación: