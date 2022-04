Hace un par de días atrás se generó una polémica en redes sociales entre Raquel Argandoña, Luis Concha —más conocido como Junior Playboy— y Hernán “Nano” Calderón. Y ahora, el ex chico reality volvió a arremeter contra la familia.

Lo anterior, debido a que la animadora de televisión criticó a Playboy por su nueva faceta de vidente al decir en Zona de Estrellas—espacio en el que es panelista— que “tienes que ponerle seriedad, si él dice que es un vidente… él dice eso para que hablemos de él, él no puede estar cuerdo”.

Tras eso, Concha respondió a Argandoña con un video dirigido directamente hacia ella y señaló, entre otras cosas, que “cuando alguien trata de burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero, tiene que tener cuidado con lo que dice”.

Lee también: Thati Lira detalla cómo es su pololeo con Isla: “Es una persona increíble y he aprendido mucho de él”

Sin embargo, no fue la única aludida, porque también se refirió a su hijo Nano. “En vez de preocuparse de mí o de mis cosas, preocúpese de su hijito, que ahí yo no veo sana la cosa”, comentó y agregó que “aléjele todos los corta cartones que haya, porque el que necesita ayuda realmente es su hijo, Nano Calderón, con nombre y apellido”.

Pero las cosas no quedaron ahí porque le joven también tuvo palabras para el ahora vidente y expresó que “si tení’ algo que decirme, te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estái para nunca haber logrado algo, sigue regalando risa que el papel de payaso es lo único que vái a lograr en la vida”.

Junior continuó con la polémica

Así las cosas, Junior Playboy no se quiso quedar callado y volvió a arremeter contra la familia en sus redes sociales.

“Estoy lanzando una pyme: La lavadora Calderones. La única que te lava todo (…) solamente tienen que llevar el Omo (detergente) no más porque es una lavadora ‘aperquinada’. Y si tiene un chicle pegado en tu ropa, la saca con la cuchilla. ¿Y si no funciona? Agárrala a patada no más, a patadas funciona”, aseguró en un live en Instagram.

“Eso es para que quede claro que con Junior no se juega. No le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, ni a un nombre, ni a un apellido. A mí me importa una callam… porque todos cag… hediondo como yo”, cerró.

Mira sus declaraciones aquí: