La razón por la que Justin Bieber canceló su gira: “Voy a estar bien, pero necesito tiempo”

Gran molestia generó la suspensión del concierto de Justin Bieber en Chile a solo un día de su realización.

El artista estadounidense se iba a presentar este miércoles 7 de septiembre en el Estadio Nacional. Sin embargo, el espectáculo fue cancelado.

La información fue confirmada por la productora a cargo del evento, Lotus Producciones, desde donde comunicaron que el cantante suspendió todo el resto del “Justice World Tour”.

Según informaron desde la compañía, la suspensión se debió a “motivos personales del artista”, quien hace unos meses declaró que estaba llevando una batalla contra el síndrome Ramsay Hunt.

A través de un comunicado difundido por la cuenta de Twitter oficial de su gira, el intérprete de Sorry indicó que no está pasando por un buen momento.

“Necesito priorizar mi salud ahora. Me voy a tomar un break del tour. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor”, expresó.

“Gracias por todas sus oraciones y apoyo en medio de todo esto. Los amo a todos”, cerró.

Justin Bieber has officially suspended the remaining of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/W0gmaEUdCY

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) September 6, 2022