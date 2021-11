El cantante canadiense Justin Bieber confirmó que realizará un concierto en Chile durante el 2022 en su gira mundial denominada Justice World Tour.

La información fue dada a conocer por la productora Lotus, quienes detallaron que será el próximo 7 de septiembre la fecha en el que el popular artista pisará el Estadio Nacional para realizar un megaevento.

“Cuando digo Justin, dices… ¡Grítalo porque es real!” dice la publicación en Twitter, donde incluso aclaran que la preventa de entradas comenzará este martes 16 de noviembre al mediodía.

When I say Justin, you say… ¡Grítalo ahora porque es real!

El 7 de septiembre de 2022 vuelve @JustinBieber a Chile con su #JusticeWorldTour en el Estadio Nacional.#JustinBieber #JustinEnChile pic.twitter.com/qFO9uckovT

— Lotus Producciones (@lotusmusica) November 15, 2021