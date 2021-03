El ícono mundial del pop Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber, están en medio de la polémica luego de que realizaran comentarios que fueron considerados de racistas.

Todo comenzó cuando uno de los seguidores del intérprete le envió un mensaje en un Live de Instagram, en tono burlesco, respecto a la forma en que estaba vestido el cantante.

Bieber llevaba un look relajado en el que estaba usando una camisa tipo guayabera y un sombrero beige.

“Pareces un capo mexicano”, puntualizó el usuario, lo que Bieber tomó en broma y comenzó a imitar un acento que fue tildado de estereotipado por los usuarios de las redes sociales.

Luego de esto, la modelo -quien acompañaba en el video al intérprete de Baby– le dijo que se parecía a Fidel Castro siguiendo el juego. El cantante insistió con la imitación y dijo que “parecía un traficante de droga cubano”.

Los comentarios no dudaron en llegar para criticar la actitud del artista de 27 años, y aseguraron que es algo que se viene repitiendo en sus dichos.

“Bieber tuvo problemas con los mexicanos, literalmente fue xenófobo con ellos como dos veces”, escribió una usuaria.

Otra seguidora puntualizó la vez que visitó las ruinas mayas en México y que no respetó las indicaciones de no escalar las estructuras arqueológicas. “Es tan ignorante y estúpido. Fue irrespetuoso (porque hay advertencias de no escalar ciertas áreas) hacia nuestra cultura”, criticó.

Tras lo anterior, la imagen juvenil tuvo que disculparse y excusó su actuar acusando inmadurez.

Why are you mad over Selena reading some scripts when these two are openly r*cists? https://t.co/jMVfj3NXRO pic.twitter.com/N41bSLEfix

— Alexandra (@Anywaysmg) March 6, 2021