(CNN) – Justin Bieber se sinceró sobre su transformación de niño salvaje a comienzos del 2010 a un adulto muy diferente.

En una entrevista con GQ, el cantante de 27 años habló libremente, revelando el alcance de su problema de drogas y el desarrollo de sus relaciones con su esposa Hailey Baldwin y el cristianismo.

“Tengo una esposa a la que adoro, con la que me siento reconfortado. Me siento seguro. Siento que mi relación con Dios es maravillosa. Y tengo esta efusión de amor que quiero poder compartir con la gente”, dijo Bieber.

El canadiense desarrolló una reputación de mal comportamiento y un grave hábito de drogas en los últimos años, hasta el punto de que los guardias de seguridad entraban a su habitación por la noche y le tomaban el pulso para asegurarse de que todavía estaba vivo, según relató.

“Tenía todo este éxito y era como: todavía estoy triste y todavía tengo dolor. Y todavía tengo estos problemas sin resolver. Y pensé que todo el éxito iba a hacer que todo saliera bien. Entonces, para mí, las drogas eran un agente adormecedor que debía seguir pasando”, reconoció.

El primer sencillo de Bieber, One Time, fue platino en 2009 cuando sólo tenía 15 años. Esto lo convirtió en una estrella mundial durante los siguientes años, antes de que su comportamiento se volviera cada vez más errático, con una serie de roces con la ley.

En noviembre de 2018, Bieber anunció que se había casado con Hailey Baldwin. Luego, en marzo de 2019, dijo que se estaba alejando de la música para concentrarse en su salud mental: “Para ser honesto, estoy mucho más saludable y tenía muchas cosas sucediendo. Tenía mononucleosis y tengo la enfermedad de Lyme”, dijo Bieber.

Bieber dijo que su matrimonio se ha convertido en una fuerza positiva tras un comienzo difícil: “Sólo estamos creando estos momentos para nosotros como pareja, como familia, en los que estamos construyendo estos recuerdos”.

Finalmente, destacó el rol del cristianismo en esta etapa de su vida y expresó que “cada vez que nos equivocamos, Dios nos vuelve a levantar. Así es como yo lo veo. ‘Cometí un error. No voy a insistir en ello. No me siento avergonzado. Pero en realidad me hace querer hacerlo mejor'”.