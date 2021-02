Justin Timberlake rompió el silencio y este viernes se refirió a dos hechos que lo han penado a lo largo de su carrera: su relación con Britney Spears y el incidente con Janet Jackson.

El cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram, tras el estreno de Framing Britney Spears, el documental producido por The New York Times que apunta al actuar del ex NSYNC como uno de los elementos perjudiciales para la carrera de la “princesa del pop”.

“He visto los mensajes, etiquetas, comentarios y preocupaciones, por lo que quiero responderlas”, escribió.

Timberlake afirmó que lamenta “profundamente esas épocas de mi vida en que mis acciones contribuyeron al problema, cuando expuse ciertos hechos, o no hablé las cosas correctas. Entiendo que se siente corto en estos momentos, y que me beneficié de un sistema que perdona la misoginia y el racismo”.

“Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas de forma individual, porque me preocupo por ambas y sé que les fallé”, continuó.

“Sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, añadió.

Justin Timberlake y Britney Spears tuvieron una relación en su adolescencia y luego de que, su relación terminó, este insinuó que la causa fue que ella le fue infiel, lo que plasmó en la canción Cry Me a River. Además, comenzó a difundir que fue él quien le quitó la virginidad a la cantante.

Por otra parte, los dardos también apuntar la polémica con Janet Jackson, que se remonta a 2004, cuando en medio de un show en el Super Bowl, él tiró una parte del atuendo de la artista, lo que dejó al descubierto uno de sus pechos.

El incidente convirtió a Jackson en el centro de las críticas y recibió un gran golpe en su carrera, de la que nunca se recuperó por completo, mientras él se convirtió en una superestrella de la música.

