Kaminski confesó vínculo actual con Camila Andrade: “Somos los más perjudicados”

Francisco Kaminski rebatió las recientes acusaciones de infidelidad realizadas por su ex esposa, Carla Jara, defendió a Camila Andrade y explicó cuál es su vínculo actual con su colega tras la separación.

Dl comunicador salió al paso luego de que Jara compartiera una historia donde acusó que el término de su matrimonio ocurrió a raíz de unos mensajes comprometedores enviados por la ex Miss Chile a Kaminski, sumados a otros hechos que no detalló.

Esto fue totalmente descartado por el acusado, quien sostuvo a LUN que “el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”.

“Los mensajes que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad”, indicó, encargándose de aclarar qué tipo de relación es el que tiene realmente con Camila.

Qué dijo Francisco Kaminski de Camila Andrade?

Consultado sobre si pasó algo entre Camila y él, contestó: “Eso da lo mismo. Nos hemos encontrado para conversar de este asunto, porque somos los más perjudicados y la gente nos apunta, pero no hay un afán de conquista en este escenario que ha sido tormentoso e injusto”.

“No hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes que me separara“, insistió, descartando que actualmente exista un vínculo amoroso con ella.

“Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días”, ahondó.

Sin embargo, el animador no se cerró a otras posibilidades: “Si va a existir una relación con Camila… no lo sé, no hay que escupir al cielo”.

