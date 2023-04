Kanela habló sobre la relación de su hijo con Trinidad Neira: “Están felices los cabros chicos”

Héctor “Kanela” Muñoz, vocalista de Noche de Brujas, se refirió por primera vez en profundidad a la relación amorosa de su hijo con Trinidad Neira, hija mayor de Pamela Díaz.

Durante su participación en Podemos Hablar de Chilevisión, el cantante bromeó sobre el pololeo de Bastián Muñoz con Jean Philippe Cretton, conductor del programa y pareja de Díaz.

“Estoy contento, están felices los cabros chicos. Son tal para cual”, indicó Muñoz, quien además fue consultado sobre su reacción al conocer esta relación entre los jóvenes.

En ese sentido, el intérprete de Me gusta todo de ti reconoció que “me lo tomé bien sorprendente, porque el Bati es muy piola y me salió músico también. Me acompaña en las giras”.

“No sé si lo puedo contar, pero a él siempre le gustó la Trini. Entonces como yo era conocido de la Pame (Díaz) y veía el Instagram, un día me lo dijo”, reveló.

El vocalista indicó de un día para otro su hijo, quien también es conocido con su nombre artístico “Bimza”, lo sorprendió con la noticia. “Es rico porque se complementan harto, tienen hartas cosas en común y es una pareja muy bonita. De hecho, son súper de piel. Están hasta estudiando juntos”, aseveró.

Cabe mencionar que Bastián y Trinidad han compartido románticas postales a través de sus redes sociales, donde incluso se ha observado viajes y tiernos momentos.