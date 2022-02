Las constantes peleas entre Kim Kardashian y Kanye West cobran cada vez más fuerza a través de sus redes sociales.

Esta vez, el rapero publicó en Instagram una fotografía de su hija North de uno de sus videos en TikTok relatando su malestar por su presencia en esta plataforma.

“Dado que este es mi primer divorcio, ¿necesito saber qué es lo que debo hacer si mi hija está en TikTok contra mi voluntad?”, escribió en su cuenta oficial.

Lee también: Helhue Sukni critica traslado de narco hospitalizado en Clínica Las Condes: “Lo encuentro el colmo”

Ye, como se hace llamar, ha sido tildado como tóxico y obsesivo por hacer públicas sus discusiones con Kim. Frente a este nuevo desacuerdo, la empresaria expresó su postura en una historia de Instagram, tildándolo de “manipulador y controlador”.

La respuesta de Kim

“Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales son más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda hacer. Como madre que soy la principal cuidadora de nuestros hijos, hago todo lo posible para proteger a nuestra hija, dándole al mismo tiempo la posibilidad de que exprese su creatividad en el medio que desee y siempre con la supervisión de un adulto, ya que le hace feliz”, expresó la socialité.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, agregó.

Kardashian aprovechó de revelar aspectos de lo que ha sido su separación, indicando que “desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino”.

Finalmente señaló que “deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que tuvo en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa”.