Kanye West protagoniza nueva polémica: Le bloquearon las cuentas de Twitter e Instagram por “dichos antisemitas”

Durante el fin de semana pasado, el controversial rapero estadounidense Kanye West sufrió el bloqueo de sus cuenta de Twitter e Instagram por comentarios antisemitas.

Todo comenzó en su perfil de Instagram, red social de la que fue bloqueado en una primera instancia, por lo que decidió recurrir a Twitter tras dos años de no publicar ningún tuit.

El primero de ellos fue uno el que escribió “mira esto Mark, cómo me vas a echar de Instagram”, acompañado de una foto. En la publicación, el empresario Elon Musk le dio la bienvenida.

Tras eso, el ex de Kim Kardashian continuó y, en un tuit que fue eliminado por incumplir las reglas de Twitter y tildado de antisemita, escribió que “lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos”.

“Ustedes han jugado conmigo y e intentado excluir a cualquiera que se opone a su agenda“, indicó.

Today, Kanye West tweeted this (Twitter deleted it for violating their terms), promoting a radical Black Hebrew Israelite conspiracy theory that the real Jews are black. pic.twitter.com/MHXkpIx4lm

Hasta el momento, todavía se desconoce hasta cuánto estarán bloqueadas sus cuentas en redes sociales.

Esta no es la primera vez que West, ahora llamado Ye, se ve envuelto en una polémica.

Durante la Semana de la Moda en París, por ejemplo, el cantante, quien también es diseñador, vistió una polera con la frase “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”, en español), haciendo referencia al movimiento Black Lives Matter, iniciado tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de la policía.

You have to give it to Kanye West. Wearing a ‘White Lives Matter’ shirt is like putting a huge target on your back. He goes ahead and does it. #Respect pic.twitter.com/Ci5R5mbE7V

— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) October 9, 2022