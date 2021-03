Tras el quiebre de una de las parejas más excéntricas e icónicas de Hollywood, los rumores no han dejado de escalar semana a semana. Y es que en los últimos días, el titular: “Kanye destruirá a Kim” impactó a los fans de las celebridades.

El rapero Kanye West y la empresaria Kim Kardashian iniciaron su proceso de separación formal el 20 de enero, dando fin a una relación de más de 7 años. La pareja llevaba vidas separadas y su distanciamiento se veía sin solución.

Fue ella quien le pidió el divorcio, citando “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, supuestamente, el rapero está “tramando una venganza” contra la madre de sus cuatro hijos y dicen que contará todo.

Así lo afirmó la revista In Touch, apuntando a que West “conoce todos los secretos de Kim, y sus neurosis” y que “esto la va a destruir”.

Al parecer, de acuerdo a la publicación, el artista está dispuesto a revelar todos los secretos de su ex esposa y que “el mundo sepa quién es ella verdaderamente“. El medio asegura que la coprotagonista del reality Keeping up with the Kardashians “tiene serios problemas de ira”.

Además, se especula que el rapero podría referirse a su relación con su hermana Kourtney, la cual se ha visto marcada por las peleas y discusiones documentadas en el reality de la familia.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que West hablaría de las intimidades de Kardashian. Durante su primer y único acto como candidato a presidente de Estasdos Unidos, West afirmó que con su mujer estuvieron a punto de abortar a su primer hija, pero que un “llamado de Dios” lo evitó.