“No le creo nada”: Karen Bejarano lanzó ácida crítica contra Maite por polémicos dichos en Gran Hermano

Karen Bejarano, también conocida como “Karen Paola”, se ha convertido en una activa comentarista de Gran Hermano Chile en redes sociales, donde ha lanzado sus dardos en contra de algunos participantes.

La cantante y ex panelista de televisión se refirió este martes a la confesión de Trinidad Cerda, quien le contó a sus compañeros que es una mujer trans con un emotivo relato que fue aplaudido por los televidentes.

Una de ellas fue la propia Bejarano, quien indicó “no soporto la poca empatía de algunas participantes de Gran Hermano Chile. Trini, gracias por contar tu historia. Eres una tremenda y valiente mujer”.

En una siguiente publicación, valoró que este tipo de temas se traten en la televisión chilena. “Qué fuerte que un “Reality show” en TV abierta nos esté enseñando de educación emocional. Empatizar con el dolor de un otro, nos hace más humanos cabros”, señaló.

Crítica a Maite Phillips

No todo fue color de rosa en el capítulo de este martes, ya que Maite Phillips recibió una ola de críticas en redes sociales tras lanzar un polémico comentario después de la revelación de Trinidad.

En compañía de Viviana Acevedo y Francisca Maira, la joven de 22 años sostuvo “de verdad mis votos no cambian en absoluto tampoco (…) Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas podrías justificar todo“.

Durante el programa en vivo conducido por Diana Bolocco, Phillips se refirió a la confesión de la tripulante de cabina y le entregó todo su apoyo. Sin embargo, no fue bien recibido por Karen Bejarano, quien comentó: “No le creo nada a Maite. Sorry not sorry”.

Más tarde, la cantante compartió un extracto de la presentación de Maite en el primer capítulo del reality show, donde apelaba a la “sororidad” de las mujeres para mantener su relación fuera del encierro. “Las patitas”, señaló.