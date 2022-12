“Deberían dedicarse a escribir ficción”: Karen Paola se descargó con todo por rumores de romance con Gary Medel

La ex chica Mekano respondió a los dichos emitidos por Daniela Aránguiz, quien aseguró que el supuesto affaire habría ocurrido cuando su ex compañera aún usaba su nombre artístico. "Estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…", dijo.